Organisatie van rittenkoers verklapt deelname van ex-Tourwinnaar en geblesseerde Egan Bernal

Egan Bernal lijkt stilaan op de weg terug. In de Ronde van San Juan moest hij nog opgeven met kniepijn.

Egan Bernal keerde in augustus vorig jaar terug naar het peloton na zijn zware val op training in zijn thuisland Colombia in januari 2022. Dit jaar hoopt Bernal weer mee te doen met de wereldtop en wil hij opnieuw de Tour rijden.

Maar in zijn eerste koers van 2023 liep het alweer mis voor Bernal. Hij moest in de Ronde van San Juan in de voorlaatste etappe opgeven nadat hij de dag ervoor nog vierde was geworden in de enige bergrit.

Bernal had namelijk kniepijn, maar wel niet aan de knie die hij vorig jaar blesseerde bij zijn zware val. Parijs-Nice van afgelopen week moest hij ook nog schrappen omdat Bernal niet klaar was.

Wederoptreden in Italië

Maar het lijkt er nu op dat Bernal toch verlost is van zijn blessure. De organisatie van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (21 tot 25 maart) verklapte namelijk op zijn website dat Bernal daar aan de start zal staan. Er lijkt dus eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor de Tourwinnaar van 2019.