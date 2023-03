Milan Menten onthult de strategie van Lotto-Dstny in Nokere Koerse die hem alweer een podiumplaats opleverde

Milan Menten (Lotto-Dstny) sprintte in Nokere Koerse naar plek drie. Het is voor Menten al de derde podiumplaats in een eendagskoers in België dit seizoen.

Menten won dit seizeon al Le Samyn, werd tweede in de GP Criquielion, zesde in de Ronde van Drenthe en nu dus derde in Nokere Koerse. Enkel Tim Merlier en Edward Theuns waren in Nokere Koerse sneller.

"Ik ben goed begonnen aan het seizoen, dat geeft vertrouwen aan mezelf en de ploeg. Vandaag reden we opnieuw de perfecte koers en maakten we de wedstrijd hard. Zo zaten de echt rappe jongens toch op hun limiet", zegt Menten in het flashinterview.

In lastige koers komt Menten naar voor in de sprint



Ploegmaat Vermeersch zat nog mee in een kleine kopgroep. "De laatste kilometer probeerde ik nog af te stoppen voor Vermeersch, waardoor de anderen met snelheid van achteruit over me heen kwamen. Ik denk dat ik tevreden moet zijn met de derde plek, want de andere twee waren gewoon sneller."

"Er was niet echt genoeg wind om de koers zwaar te maken, dus we begonnen al na dertig kilometer koers te maken, om zo voor extra vermoeidheid in het peloton te zorgen. Ik moet Niko (Nikolas Maes, red.) bedanken voor weer een goed plan. Je ziet toch dat ik na een lastige koers beter naar voren kom in de sprint", zei Menten nog.