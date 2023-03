Jan Bakelants laat zich kritisch uit over Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck

Mathieu van der Poel trekt zaterdag toch met enkele twijfels richting Milaan-Sanremo. Zal hij de topfavorieten zoals Pogacar en Van Aert kunnen volgen?

Het seizoen van Mathieu van der Poel was tot nu toe niet erg succesvol. In de Strade Bianche deed hij mee voor de overwinning en ook in Tirreno-Adriatico werd hij meerdere keren snel gelost.

Jan Bakelants, zaterdag co-commentator bij VTM en goede vriend van Wout van Aert, stelt zich dan ook enkele vragen bij Van der Poel. Zo denkt hij bijvoorbeeld dat Van der Poel nog beter zou presteren in een topploeg, wat hij dus Alpecin-Deceuninck niet vindt.

"Mathieu kan nog meer uit zijn carrière halen in een ploeg zoals Ineos of Quick.Step, waar hij één van de vele toppers is en niet de zonnekoning zoals bij zijn huidige ploeg. Hij heeft een ploeg nodig waar hij 'onder zijn botten krijgt' als hij niet traint wat moet", stelt Bakelants bij HLN.

Verstoppertje in Tirreno-Adriatico?

Toch denkt Bakelants dat Van der Poel verstoppertje heeft gespeeld in Tirreno-Adriatico. "Hoe hij de sprints aantrok voor Philipsen, dan ben je in orde. Hoewel hij in de twee heuvelritten bijna beschamend vroeg moest lossen."