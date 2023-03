Zwaar verdict voor Mauri Vansevenant door aanhoudende pijn

Soudal Quick-Step maakte het nieuws zelf bekend. De pijn in de knie bij Mauri Vansevenant bleef aanhouden en daarom onderging hij een onderzoek. Daaruit bleek dat hij het "prepatellair frictiesyndroom" heeft.

Daardoor zal Vansevenant onder het mes moeten. Woensdag wordt hij in Herentals geopereerd en daarna volgt een revalidatieperiode van 6 weken.

As Mauri will require a recovery period of around 6 weeks to recover, he will be replaced by @sv_rtin at this weeks Coppi Bartoli.