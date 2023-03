Geraint Thomas duidelijk over doelen in Catalonië en dolt ook met Giro-concurrent Remco Evenepoel

Na de Tour Down Under in januari verdween Geraint Thomas even uit peloton. Maar in de Ronde van Catalonië is de voormalige Tourwinnaar weer terug.

In de eerste rit van de Ronde van Catalonië sprintte Geraint Thomas niet mee voor de overwinning, hij werd 112de. "Ik kijk uit naar een mooie trainings- en koersweek. Sinds december heb ik best wat ups en downs gekend", zei Thomas voor de tweede rit bij Cycling Pro Net. "Nu draait alles om hard werken en ik ga ook nog op hoogtestage. Er is nog tijd richting de Giro en we bekijken het van dag tot dag. Ik was wat ongelukkig, maar nu voel ik me weer goed", zei Thomas nog. "Ik rijd hier zeker niet voor een klassement. Het gaat nu alleen maar om koersritme en zo goed mogelijk opbouwen richting de Giro. We staan daar met een hele sterke ploeg aan de start en gaan zien wat we kunnen uitrichten." Remco Evenepoel Bij de eerste rit van Ronde van Catalonië stond Thomas bij de start naast Remco Evenepoel. Op zijn sociale media zette Thomas een foto van hun twee met daarbij: "Ahhh, Remco Evenepoel, we ontmoeten elkaar opnieuw. Hij zette er ook nog de ludieke hashtag 'littlebastard' bij. Kleine smeerlap. Ahhh @EvenepoelRemco, we meet again 👀🤣 #littlebastard pic.twitter.com/p0HxjSsVV4 — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) March 20, 2023