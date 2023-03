Bijna opnieuw prijs voor Jumbo-Visma en dat is te danken aan volledig nieuwe wending nadat koers al voorbij leek

Ze zijn bij Jumbo-Visma tegenwoordig gewend om met heel wat prijzen aan de haal te gaan. Ook in Brugge-De Panne was het bijna zover, terwijl al redelijk vroeg in de koers de kansen verkeken leken.

Olav Kooij kwam uiteindelijk als tweede over de streep. "Ik zal me moeten neerleggen bij de zege van Philipsen, maar het is altijd wel even balen. Als je niet wint, zijn er altijd scenario's of dingen te bedenken die misschien beter hadden gekund. Al denk ik niet dat ik in de finale veel verkeerd heb gedaan."

Het was toch vooral op de 21-jarige sprinter dat Jumbo-Visma inzette. "In de eerste honderd kilometer - als iedereen nog fris zit - was het heel nerveus. Toen ik vlak voor de eerste passage door de Moeren lek reed, dacht ik dat mijn koers erop zat. Gelukkig geraakten we nog terug tot bij die eerste groep."

FINALE OVERLEEFD

In het vervolg was Kooij absoluut bij de pinken. "Bij de tweede keer de Moeren voelde je in het peloton dat er al meer vermoeidheid in sloop. Ik was nog goed genoeg om de finale te overleven. Ik zag dat Jasper Philipsen heel sterk was. Ik had het goede wiel te pakken, maar kon er helaas niet overheen komen."

Het is voor de Nederlandse jongeman al zijn vierde tweede plaats van het seizoen. Die grote beloning mag wat vaker volgen, maar het is ook wel een teken dat hij uitstekend bezig is. "Mijn vorm was in Parijs-Nice al goed. Ik ben blij dat dat nog steeds het geval is, dat geeft wel vertrouwen."