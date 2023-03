Amerikaanse veldrijdster hangt fiets aan de haak door concurrentie van transgenders: "Ik voel me boos, teleurgesteld en vernederd"

De Amerikaanse Hannah Arensman (25) stopt met veldrijden. Geen bekende naam, maar de reden is wel opvallend waarom Arensman stopt.

"Ik heb besloten om mijn carrière te beëindigen. Mijn familie was getuige van hoe een ‘man’ voor mij finishte. Ze moesten erdoor huilen", zegt Arensman op haar sociale media over het Amerikaanse kampioenschap.

"’Mannelijke’ renners eindigden als derde en vijfde. Het ontmoedigt me om elke dag zo hard te trainen en dan te moeten verliezen van een ‘man’ die een oneerlijk fysiek voordeel heeft. Hoe hard ik ook train, het maakt niets uit."

"Ik voel mee met jonge meisjes die opgroeien in een tijd waarin ze geen eerlijke kans meer krijgen om de nieuwe recordhouders en kampioenen in de wielersport te worden."

"Ik voel me boos, teleurgesteld en vernederd door de beleidsmakers van onze sport. Zij vinden het blijkbaar niet nodig om eerlijke concurrentie voor vrouwen te garanderen", klinkt het boos.

Op het Amerikaanse kampioenschap werd Arensman vierde, transgender Austin Killips (27) pakte toen brons. Die zelfde Kilips werd in januari in Zonnebeke derde, haar eerste internationale podium in het veldrijden.