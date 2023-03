Discussie in Vive le Vélo over de échte beweegreden van het gebaar van Van Aert: "Dat was er voor mij net over"

Neen, het laatste woord is nog niet gezegd over het gebaar van Wout van Aert in Wevelgem. Dan hebben we natuurlijk over het feit dat hij Laporte liet winnen.

"Ik vind het heel mooi hoe Jumbo-Visma als team bezig is op zo'n koers", haalt Marijn de Vries aan in 'Vive le Vélo, leve de Ronde'. "Ik vind ook dat je een ploeggenoot een overwinning mag gunnen, ook al ben je zelf sterker."

"Gent-Wevelgem is wel één van de mooiste voorjaarsklassiekers, ik weet niet of dat een geschikte wedstrijd is om zo weg te geven", maakt de oud-renster een bedenking. De wrange nasmaak ligt voor haar eigenlijk nog in iets anders.

© photonews

"Ik heb ergens ook het gevoel dat Wout nog eens het statement wilde maken dat hij 'just niks moet'. Dat was voor mij net er over, dat je nu een koers weggeeft om een statement te maken naar analisten die iets over je gezegd hebben."

Niet iedereen aan tafel ging ervan uit dat dit nu is wat er gebeurde. Vooral Karl Vannieuwkerke trok dat in twijfel. "Ik denk toch dat het een beetje samenhing met het feit dat hij getergd was omdat er dingen over hem gezegd worden. Dat mag, maar daarom gaf ik het wel iets minder mooi dat ie 'm weggaf aan Laporte", aldus De Vries.