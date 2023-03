Excentrieke Deense bijzonder populair bij het publiek, maar: "Niemand moet iets van haar hebben"

De Deense Cecilie Uttrup Ludwig is bij het publiek bijzonder populair, zeker na haar interview in de Ronde van Vlaanderen van 2019. Maar in het peloton is ze heel wat minder populair.

Cecilie Uttrup Ludwig (27) is een excentrieke figuur met heel wat legendarische interviews. Onder meer na de Ronde van Vlaanderen van 2019 was herinneren veel mensen nog.

Uttrup Ludwig beschreef onder meer het fantastische gevoel op de Oude Kwaremont, waarbij er dan ook heel veel volk stond.

"Het was geweldig, weet je! En mensen die riepen langs de kant van aaaaaaaaaaaaahhhh! Je voelt die energie gewoon. En je neemt het allemaal op van jaaaa ze supporteren voor mij! Het was écht cool! Zo veel supporters, gek!"

Maar in het peloton is de Deense heel wat minder graag gezien. Onder meer de Nederlandse rensters Roxanne Knetemann en Ellen van Dijk spraken zich uit over de Deense.

"Ik vind haar zo’n irritante renster. Ze is altijd aan het schreeuwen en zaniken. Dat kon ik zelf ook wel goed, maar bij haar is er altijd zo’n poeha omheen", zegt Knetemann in de podcast Wegkletsen.

Van Dijk bevestigde. "Ze is een renster die nooit een zuchtje wind vangt, ze zit altijd in het wiel, ze wacht altijd af. De mensen vinden haar fantastisch in de media, maar bij de rensters… Niemand moet iets van haar hebben."