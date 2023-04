Michel Wuyts komt met opvallend nieuws over belabberde voorbereiding Wout van Aert: "Werpt een ander licht op de zaak"

Wout van Aert kwam in de Ronde van Vlaanderen tekort en werd vierde. De voorbereiding op het voorjaar werd echter verstoord door ziekte, volgens Michel Wuyts was dat door een opstoot van covid.

Op het WK veldrijden was Wout van Aert al lijkbleek en moest hij de duimen leggen voor Mathieu van der Poel en na het WK werd Van Aert nog ziek op stage en hij daardoor de Strade Bianche moest schrappen.

Maar Michel Wuyts onthulde in de podcast Wuyts & Vlaeminck nu iets nieuws. "Ik kreeg gisteren (zondag, red.) telefoon van een medicus en die wist me met zekerheid te vertellen dat Van Aert in het begin van zijn stageperiode in Tenerife, waar hij er een goede week is uit geweest, dat hij een opstoot had gekregen van covid."

De reden voor schrappen Strade Bianche?

"Ik durf dat niet als zeker te vertellen, maar mocht dat waar zijn, dan werpt dat natuurlijk een ander licht op de zaak, op het herstelproces", zegt Wuyts nog.

"Het zal alleszins een lichte vorm geweest zijn, want anders ben je niet zo snel terug. Maar het kan plausibel klinken als je dan toch nog de Strade Bianche geschrapt heeft", besluit hij nog.