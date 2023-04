De Ronde van Vlaanderen levert Tadej Pogacar op de wereldranking geen windeieren op, ook goede zaken voor Wout Van Aert

Tadej Pogacar heeft na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen zijn leidersplaats op de wereldranking verstevigd. Ook Wout Van Aert deed dankzij zijn 4e plaats goede zaken.

De Ronde van Vlaanderen leverde Tadej Pogacar heel wat extra UCI-punten op. Zo verstevigde hij zijn leidersplaats op de UCI-ranking. Zeker tegenover de vorige nummer 2 van de wereld, Remco Evenepoel. Evenepoel is momenteel in Tenerife op hoogtestage en kwam de voorbije week niet in actie.

Wout Van Aert nam de plaats van Evenepoel in. De voorbije week kon Van Aert alleen maar punten winnen, want hij had geen plaats tegenover 2022 te verdedigen. Hij is de nieuwe nummer 2 van de wereld en volgt op zo'n 600 punten van Pogacar.

Verder in de top 10 zitten ook Arnaud De Lie (6e) en Jasper Philipsen (10e) in de top 10 van de UCI-ranking.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5875,86 punten

2. Wout Van Aert: 5262 punten

3. Remco Evenepoel: 4865,21 punten

4. Jonas Vingegaard: 3092,57 punten

5. Mathieu van der Poel: 2687,67 punten

6. Arnaud De Lie: 2425 punten

7. Mads Pedersen: 2414,14 punten

8. Neilson Powless: 2404,71 punten

9. Primoz Roglic: 2268,5 punten

10. Jasper Philipsen: 2258 punten

© photonews

Dankzij de zege van Pogacar liep Team UAE Emirates in het ploegenklassement weer wat verder uit. Jumbo-Visma staat op bijna 400 punten. Soudal Quick-Step schoof dan weer een plaats op, terwijl Intermarché-Circus-Wanty een plaats verloor. Alpecin-Deceuninck sloop dan weer de top 10 binnen.