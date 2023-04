Van der Poel heeft iemand héél blij gemaakt: "Mathieu koerst altijd heel aantrekkelijk, koersgoden ons gunstig gezind"

Mensen blij maken, daar doe je het als renner toch ook een beetje voor. Voor Mathieu van der Poel nu al missie geslaagd dan.

Zijn fans maakt Van der Poel blij met zijn recente prestaties, de organisatie van de Scheldeprijs met de aankondiging dat hij in deze wedstrijd woensdag aan de start komt. "De koersgoden zijn ons gunstig gezind dit jaar", reageert organisator Jack Vissers bij Radio 2.

"Mathieu koerst altijd heel aantrekkelijk en geeft altijd het beste van zichzelf. Het is niet alleen een streekrenner die de Broekstraat in zijn achtertuin heeft liggen, maar hij is ook één van de grote drie. We zijn blij dat hij naar Schoten komt", klinkt het vanzelfsprekend.

GEWAARDEERDE STEUN

Vissers ziet nu al Van der Poel als lead-out fungeren voor Philipsen, zoals hij dat eerder dit seizoen nog al heeft gedaan. "Hij zal een gewaardeerde steun zijn voor Jasper Philipsen om zijn ploegmaat zoals twee jaar geleden aan de overwinning te helpen."

Er is dit jaar een lichte parcourswijziging in de Scheldeprijs, maar dat mag voor Van der Poel geen probleem vormen. "De renners komen vanuit Nederland naar Essen, Kalmthout, Wuustwezel en Hoogstraten en dan door Brecht en Schilde naar Schoten. Mathieu kent zeker al die trainingswegen."