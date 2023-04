Het effect na Parijs-Roubaix: Alpecin-Deceuninck doet gouden zaken op de wereldranking

Alpecin-Deceuninck heeft op de wereldranking een grote sprong voorwaarts gemaakt. Ook heeft het 2 renners in de top 6 van de individuele ranking.

Op de individuele ranking is Tadej Pogacar nog altijd de ongenaakbare leider, maar hij ziet wel Wout Van Aert na zijn 3e plaats in Parijs-Roubaix korterbij komen. Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard vervolledigen nog altijd de top 4.

Daarna volgt een duo van Alpecin-Deceuninck. Parijs-Roubaix-winnaar Mathieu van der Poel komt in de buurt van Vingegaard en achter hem ziet hij Jasper Philipsen op plaats 6 komen. Philipsen schoof dankzij zijn zege in de Scheldeprijs en zijn 2e plaats in Roubaix 4 plaatsen op. Met Arnaud De Lie heeft België nog altijd een 4e renner in de top 10.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5875,86 punten

2. Wout Van Aert: 5382 punten

3. Remco Evenepoel: 4609,21 punten

4. Jonas Vingegaard: 3527,57 punten

5. Mathieu van der Poel: 3387,67 punten

6. Jasper Philipsen: 3048 punten

7. Mads Pedersen: 2809,14 punten

8. Arnaud De Lie: 2425 punten

9. Neilson Powless: 2404,71 punten

10. Christophe Laporte: 2364 punten

© photonews

Jumbo-Visma is in het ploegenklassement de nieuwe leider. Het neemt van UAE over. Achter dat duo maakte Alpecin-Deceuninck een enorme sprong voorwaarts. Dankzij de zege in de Scheldeprijs en de top 2 in Parijs-Roubaix te bezetten, maakte het maar liefst 7 plaatsen goed en staat nu 3e.

Soudal Quick-Step en INEOS Grenadiers vervolledigen de top 5, terwijl Intermarché-Circus-Wanty en Lotto Dstny enkele plaatsen zakken. Lotto Dstny valt buiten de top 10.