Onzekerheid over de crossen in Kruibeke en Lokeren: "We krijgen geen gehoor"

Mogelijk worden de crossen van Kruibeke en Lokeren volgend veldritseizoen niet verreden. Bij beide organisaties valt de timing tegen.

Lokeren was in januari nog het decor van het BK veldrijden. Daardoor was er afgelopen seizoen geen Rapencross. Wellicht zal er ook geen in 2023 zijn.

"Half september is te kort op het BK", vertelde de organisatie van Lokeren aan Het Laatste Nieuws. "Ook is er dan nog niet zo veel publieke belangstelling. Bovendien zijn dan nog niet alle veldrittoppers aanwezig."

De organisatie vroeg aan Belgian Cycling om een andere datum te zoeken: "Helaas houden heel wat organisaties vast aan hun datum. Binnenkort verwachten we meer nieuws van de wielerbond, maar wellicht zal er geen nieuwe datum komen. De volgende Rapencross zal wellicht in 2024 zijn."

Ook over de Polderscross in Kruibekedie de laatste jaren de openingscross was, bestaat er onzekerheid. "Er zijn werken van De Vlaamse Waterweg", aldus de organisatie. "En die werken bevinden zich aan De Dulpop, de uitvalsbasis van de cross. Het ziet er momenteel naar uit dat die werken nog niet gedaan zullen zijn."

Waarschijnlijk zal Kruibeke een jaartje overslaan. "Binnenkort zitten we met alle partijen rond de tafel. Dan volgt er meer duidelijkheid", aldus de organisatie in Kruibeke.