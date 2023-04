Patrick Lefevere haalt uit naar onbekenden: "Hoe zielig kan je zijn"

Patrick Lefevere heeft de personen die zich als Lefevere uitgaven op hun plaats gezet. Eerder deze week was hij daar nog maar eens het slachtoffer van.

Eerder deze week liet Patrick Lefevere via Facebook weten dat Remco Evenepoel de Amstel Gold Race zal rijden. Alleen was dat een vals account. Dat nieuws klopte dus niet.

Het was dus iemand die zich als Lefevere uitgaf en het is niet de 1e keer dat dat gebeurde. Lefevere is dat beu en haalde bij Het Nieuwsblad naar die personen uit. "Hoe zielig moet je leven zijn als je jezelf moet uitgeven voor iemand anders? Voor Patrick Lefevere dan nog", hield hij zich niet in.

Al wil Lefevere daar geen juridische zaak van maken. Achteraf probeerde hij die persoon wel nog via via te benaderen. Het antwoord was dat die persoon volgens zichzelf niets illegaals deed en dat ze hem niets kunnen maken. Al betwijfelt Lefevere dat.