VOORBESCHOUWING AMSTEL GOLD RACE: Pakt Lotte Kopecky voor een laatste keer uit?

De Amstel Gold Race staat voor de deur en voor Lotte Kopecky is dat haar laatste koers dit voorjaar. Daar kan ze de kers op een geweldig voorjaar zetten.

VORIG JAAR

Net als bij de mannen was er bij de wedstrijd voor vrouwen ook een spannend slot. Marta Cavalli reed in de slotkilometers weg uit een elitegroepje en behield aan de streep een kleine voorsprong. Ze won voor Demi Vollering en Liane Lippert. Annemiek van Vleuten en Katerzyna Niewiadoma vervolledigden de top 5.

PARCOURS

Het vertrek is in Maastricht en via een lange lus met onder meer de Kruisberg, de Eyserbosweg en de Keutenberg gaat het richting Valkenburg. Daar gaat het via de Cauberg voor de 1e keer naar de finish.

Daarna zijn er nog 4 plaatselijke ronden. In die ronde moeten de Geulhemmerberg, Bemelerberg en de Cauberg beklommen worden. De finish ligt op 2,5 km van de top van de Cauberg. In totaal moeten de rensters bijna 156 km rijden.

© photonews

FAVORIETEN

SD Worx is zoals tijdens de andere wedstrijden de te kloppen ploeg. Zo is er Lotte Kopecky die al de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen op zak stak. Ze verkeert in een uitstekende vorm, maar tijdens Parijs-Roubaix kwam ze ten val. Ze moest enkele dagen herstellen, maar is naar eigen zeggen weer fit om nog een laatste keer te knallen.

Zoals hierboven al gezegd: Kopecky zal binnen haar ploeg al veel concurrentie krijgen. Demi Vollering won al de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Ook werd ze in de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl 2e. Daarnaast heeft SD Worx ook nog Marlen Reusser die een stevige solo uit haar mouwen kan schudden, en Lorena Wiebes die op haar sprint rekent.

© photonews

Ook buiten SD Worx is de concurrentie niet min. Titelverdedigster Marta Cavalli rijdt mee, net als haar ploeggenote Cecilie Uttrup Ludwig. Ook is er Katarzyna Niewiadoma. En ook Annemiek van Vleuten, Liane Lippert, Marianne Vos en Pfeiffer Georgi zullen aan de start staan.

Naast SD Worx kan ook Trek-Segafredo een sterk blok voorleggen. Er is Elisa Longo Borghini. Zij krijgt Elisa Balsamo, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand naast zich.

ONZE STERREN

**** Demi Vollering

*** Lotte Kopecky, Marianne Vos

** Marlen Reusser, Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini

* Silvia Persico, Lorena Wiebes, Elisa Balsamo, Shirin van Anrooij, Katarzyna Niewiadoma, Marta Cavalli