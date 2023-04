Eerste Belg Maxim Van Gils stevig verrast in Amstel Gold Race: "Toen dacht ik: fuck, dit is niet goed"

Maxim Van Gils sprak vooraf zijn ambities uit voor de Amstel Gold Race en reed naar een knappe zevende plaats. Ook hij was verrast door de vroege aanval van Pogačar en co.

Maxim Van Gils had vooraf verwacht dat topfavoriet Tadej Pogačar het van ver zou proberen, maar dat hij zou mee glippen met een groep van 17 op meer dan 80 kilometer van de streep, dat had Van Gils helemaal niet verwacht.

Pogačar een paar klassen te sterk

"Ik had mijn regenvest nog aan en was mijn muts juist aan het uitdoen, toen Pogačar ging. Toen dacht ik: fuck, dit is niet goed", zei Van Gils bij Sporza. Gelukkig had Lotto Dstny wel de Deen Andreas Kron mee.

Uiteindelijk kon Van Gils streed Van Gils met een achtervolgende groep nog voor de zesde plaats. Enkel Andrea Bagioli klopte hem nog en Van Gils werd zevende. Maar toen de groep Pogačar vertrok wist Van Gils al dat hij voor de ereplaatsen zou strijden.

"Als Pogačar en Pidcock erbij zijn... Ik wist al snel dat het niet meer zou lukken. Pogačar is niet één maar een paar klassen sterker." Toch is Van Gils blij met zijn prestatie. "Mijn conditie is goed dus het vertrouwen voor volgende week is er."