Ploegmaats van Remco Evenepoel krijgen voor de zoveelste keer met vervelend probleem te maken

Na de Ronde van Catalonië vertrok Remco Evenepoel weer richting Tenerife en de Teide om zich voor te bereiden op Luik-Bastenaken-Luik en de Giro. Die hoogtestage zit er nu bijna helemaal op.

Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder, twee belangrijke pionnen in de ploeg voor Remco Evenepoel in de Giro, werkten zaterdag hun laatste training af op Tenerife.

Zij kwamen zaterdagavond al terug naar België en werden daar geconfronteerd met een vaker wederkerend probleem voor wielrenners die het vliegtuig nemen. Ze moesten namelijk meer dan een uur wachten voor ze hun fietsen kregen. Of ook Remco Evenepoel mee op de vlucht zat, is niet duidelijk.

As always… almost one hour after getting out of the airplane still waiting on our bikes… @BrusselsAirport … thanks @IlanWilder