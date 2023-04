Tadej Pogačar wint met de hulp van berichtje van Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race: "Zal hem bedanken"

Tadej Pogačar was vooraf de grote favoriet voor de Amstel Gold Race en domineerde de koers ook helemaal. Met dank aan Mathieu van der Poel.

Al op iets meer dan 80 kilometer van de meet glipte Tadej Pogačar mee in een kopgroep van 17 renners. Toch was dat niet het initiële plan, gaf Pogačar toe in het flashinterview.

"Ik had zo'n vroege aanval nochtans niet verwacht. Maar ik zag goeie renners in die groep en ik ben mee gesprongen. Zo zaten we in een zetel." Toch had Pogačar een tijdlang een probleem met een leegloper.

Doordat Pogačar tubeless rijdt, kon hij nog wel een hele tijd verder rijden. "Lange tijd reden er geen volgwagens achter ons en dat was frustrerend. Maar ik had net op tijd een nieuwe fiets, dat was echt spannend."

Berichtje van Van der Poel

Na zijn fietswissel dunde Pogačar de kopgroep een eerste keer uit op de Eyserbosweg. Op de Keuteberg ontdeed hij zich definitief van zijn laatste medevluchters Pidcock en Healy.

"Mathieu van der Poel had me gezegd dat ik daar moest aanvallen", onthulde Pogačar. "Die klim ligt me het best. Hij heeft me 3 dagen geleden een berichtje gestuurd. Ik zal hem bedanken."