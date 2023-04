Dat is wel heel snel: 'Jasper Stuyven en Thibau Nys krijgen er vanaf 2024 een nieuwe ploegmaat bij'

Jonathan Milan rijdt vanaf 2024 voor Trek-Segafredo. Dat heeft Wielerflits gemeld.

Dinsdag meldde La Gazzetta dello Sport dat Jonathan Milan zijn contract bij Bahrain Victorious niet verlengd ziet. Zo moest hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Volgens de Italiaanse krant zou Trek-Segafredo de grootste optie zijn.

2 dagen later lijkt het er al op dat Milan al een nieuwe ploeg heeft. Volgens Wielerflits tekende hij weldegelijk bij Trek-Segafredo. Voor hoelang is niet duidelijk. Zo zou hij vanaf 2024 ploegmaats van Jasper Stuyven en Thibau Nys zijn.

De komende maanden zal het alleen bij geruchten kunnen blijven. Officieel mogen renners en ploegen over transfers pas vanaf 1 augustus communiceren. Het wordt dus nog enkele maanden afwachten.

Milan is een 22-jarige sprinter. Vorig seizoen won hij 2 etappes in de CRO Race en begin dit seizoen klopte hij Dylan Groenewegen in de Saudi Tour. Daarnaast is Milan ook op de piste een topper. Zo is hij vicewereldkampioen in de indviduele achtervolging en Olympisch kampioen in de ploegenachtervolging.