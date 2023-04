In het zog van Arnaud De Lie: cosponsor Dstny gaat extra inspanningen doen

Dstny gaat in Crabbé Toitures - CC Chevigny, de jeugdploeg van Arnaud De Lie, investeren. Dat heeft de cosponsor van Lotto Dstny in een persbericht laten weten.

Arnaud De Lie is een van de uithangborden van Lotto Dstny. Hij pakte al 12 zeges en enkele mooie ereplaatsen zoals zijn 2e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad.

Dstny is sinds 2023 cosponsor van het team en wil extra investeren in de jeugd. Het bedrijf gaat in Crabbé Toitures - CC Chevigny, de jeugdploeg van De Lie, investeren.

Bij dat jeugdteam zijn ze zeer opgetogen. "We zijn erg blij dat Dstny, sinds dit jaar zichtbaar op onze truien en shorts, zich aansluit bij onze partners die dezelfde passie delen en de talenten van morgen willen opleiden", zegt manager Jo Van Gossum. "Misschien zien we sommigen van hen over enkele jaren naast De Lie."

Naast De Lie kwamen werden nog verschillende andere renners bij dat jeugdteam opgeleid. Dat zijn Sylvain Moniquet, Loic Vliegen, Tom Paquot, Lionel Taminiaux, Ludovic Robeet, Ryan Gibbons en Louis Meintjes.