Naast het profleven voor Wout Van Aert en co: "De ideale manier om van alle druk los te komen"

Wout Van Aert is momenteel op fietsvakantie met vrienden. Zo onderhoudt hij zijn conditie en begint zijn voorbereiding richting de Tour de France.

Na Parijs-Roubaix pakte Wout Van Aert een weekje rust. Ondertussen pikte hij opnieuw de draad op en is hij met de gravelbike en een paar vrienden op fietsvakantie vertrokken. De eindbestemming is de Champagnestreek.

Topsportcoach Paul Van Den Bosch kent de fietsvakantie van Thomas De Gendt en Tim Wellens en juicht dat toe. "Maandenlang moeten ze gestructureerd trainen en in wedstrijden over hun limieten gaan. Ook is er het hoge verwachtingspatroon en de evaluatie in de media", vertelde hij aan Sporza.

"Dan is bikepacken een ideale manier om van die druk los te komen", ging Van Den Bosch verder. "Bovendien kan een renner zijn conditie op een ontspannen manier onderhouden."

Daarnaast ziet Van Den Bosch nog een voordeel: "Het zal voor een renner ook een opluchting zijn dat ze ook eens alles zelf kunnen regelen. Ook mogen de teugels wat losser staan. Zo kan je de batterijen weer opladen om nadien weer in dat maandenlange stramien te zitten."