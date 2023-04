SD Worx boven! Kopecky bracht team in flow en die is er nog: "Zo makkelijk je moment te mislopen, kijk naar Pogacar"

Het succes van SD Worx is ongezien. Het begon bij Lotte Kopecky en de ploeg weet die flow nog altijd aan te houden. In Luik-Bastenaken-Luik kon er weer gejuicht worden dankzij Demi Vollering.

Inmiddels lijdt het ook geen enkele twijfel meer dat Vollering dé vrouw van het voorjaar is. Met die overwinning in Luik gingen dan ook heftige emoties gepaard. "Het is superspeciaal om de drie Ardennenklassiekers te winnen. Het is zelfs al speciaal om de kans te hebben om voor die derde zege te gaan."

Vollering heeft inderdaad de Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. "Als je de eerste kan winnen en dan de tweede, kun je vervolgens voor nummer 3 gaan. Maar dan moet je het nog altijd doen. Het is zo makkelijk om je moment te mislopen. Kijk maar naar Pogacar, die al vroeg uit de koers lag bij de mannen."

DUNNE LIJN

De 26-jarige Nederlandse is zich dus bewust dat de pech om de hoek loert. "Het is zo'n dunne lijn die je moet bewandelen. Ik ben super dankbaar voor de manier waarop we opnieuw als team gereden hebben en het feit dat ik het af kon maken."

De eeuwige vraag die blijf terugkomen: wat is de verklaring voor het hegemonie van SD Worx? "We kwamen in de flow met de zege van Lotte Kopecky in de Omloop en dan blijf je op die vreemde, roze wolk. De hele ploeg is zo gemotiveerd om te blijven winnen. Iedereen werkt er zo hard voor. Dat is geweldig om te zien."