De partner van Julian Alaphilippe zag de koers enorm veranderen: "20 jaar geleden bestond dit nog niet"

Het risico op valpartijen wordt steeds groter. Een slechte evolutie in het wielrennen en dat heeft al tot heel wat miserie geleid.

Marion Rousse is de partner van Julian Alpahilippe. Hij kreeg de voorbije jaren heel wat tegenslag te verwerken. Zo viel hij vorig jaar in Luik-Bastenaken-Luik heel zwaar en bleef hij de rest van het seizoen sukkelen.

Er zijn de laatste tijd heel wat valpartijen en dat ziet ook Rousse. "Het gedrum tussen de renners maakt koersen alsmaar gevaarlijker", vertelde ze aan Het Nieuwsblad. "Je hoort de verhalen meer en meer terugkeren en er is steeds midner respect en meer irritatie."

Volgens Rousse komt het onder meer door de toenemende druk. Er is meer geld en de sponsors verwachten resultaten. "Zo wil iedereen op cruciale plekken vooraan zitten, maar die druk bestond 20 jaar geleden in zo'n proporties nog niet. Fysiek is het al een zware sport en dan is het tegenwoordig mentaal nog eens extra belastend. Om een kampioen op de fiets te zijn, hoef je al lang niet meer alleen hard te kunnen trappen", besloot Rousse.