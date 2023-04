Peloton trekt grote ogen na nieuws over put die Pogacar deed vallen: "Beter laat dan nooit" en "Nog 8 204389 te gaan"

Een put op Belgische wegen is uiteindelijk wat Tadej Pogacar afstopte en deed vallen. Er is nieuws over die desbetreffende put.

Uit een foto van SudInfo blijkt dat de put die de valpartij van Mikkel Honoré en Tadej Pogacar veroorzaakte in Luik-Bastenaken-Luik een paar dagen later is opgevuld. Al is het de vraag in welke mate dat een definitieve oplossing is voor de staat van het wegdek.

In elk geval is het in het peloton niet onopgemerkt voorbij gegaan. "Beter laat dan nooit", tweet Louis Vervaeke cynisch. Een opvallende reactie aangezien die komt van iemand uit het kamp van Remco Evenepoel. Vervaeke richt zijn boodschap ook fijntjes aan de toerismedienst van Wallonië.

Volgens Mieke Docx is het een druppel op een hete plaat, aangezien vele wegen in België aan een opknapbeurt toe zijn. Na het nieuws over de opgevulde put meldt de renster van Lotto Dstny Ladies op sociale media: "Nog 8 204 389 putten te gaan."