Demi Vollering gaat meteen door en rijdt de Vuelta: "Een uitdagend parcours"

Na een indrukwekkend voorjaar rijdt Demi Vollering na ruim een week de Vuelta voor vrouwen. Daar is ze een van de topfavorieten voor de eindwinst. Ze kan onder meer op Marlen Reusser en Elena Cecchini rekenen.

Bij SD Worx vinden ze het wel een "uitdagend parcours". "Het begint al met een ploegentijdrit en enkele meiden hebben dit nog niet zo vaak gedaan", aldus ploegleider Anna van der Breggen op de teamwebsite. "Het zwaartepunt ligt op het einde met enkele lastige beklimmingen en vooral met de aankomst bergop naar Lagos de Covadonga (13 km aan 7,7%).

Over de ambities is van der Breggen duidelijk: "We hebben een mooie mix van ervaring en talent aan de start. En met deze groep willen we meedingen naar de eindwinst en hopelijk pakken we tussendoor een etappezege."

Our squad for @LaVueltaFem 🇪🇸



Looking forward to go again. "We have a nice mix of experience & talent. We want to compete for the GC win & hopefully pick up a stage win," says SD @AnnavdBreggen.



Read the preview w/ Anna & @N_FisherBlack:https://t.co/w9jzHzrSxe#wesparksuccess pic.twitter.com/zq0Zj7p4IX