Jolien D'Hoore spreekt de ambities van AG Insurance-Soudal Quick-Step voor de Tour uit: "Nu zal er veel meer druk bij zijn"

AG Insurance-Soudal Quick-Step gaat deze zomer met grote ambities naar de Tour de France Femmes. Ze proberen een klassement te rijden en een rit te winnen.

Voor de Tour de France Femmes kreeg AG Insurance-Soudal Quick-Step een wildcard. Zo mogen ze voor de 2e keer op rij de Tour rijden.

De Belgische continentale ploeg staat ook met ambities aan de start. "Met Ashleigh Moolman willen we voor een klassement gaan", vertelde ploegleidster Jolien D'Hoore aan Het Laatste Nieuws. "Misschien kunnen we ook voor een rit gaan."

Zo zal de ploeg met andere ambities aan de start staan. "Vorig jaar waren we al blij als we in beeld kwamen en als we ons konden tonen. Maar deze keer moeten we ons niet tonen, maar resultaten rijden. Er zal dus veel meer druk bij zijn", aldus D'Hoore.