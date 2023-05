Deze keer geen massale valpartij: Van Sintmaartensdijk laat opleidingsteam Intermarché, juichen, Belg finisht als zesde

Na de massale valpartij in de geannuleerde rit 6, verliep in rit 7 alles correct. Van Sintmaartensdijk zorgde er voor dat de opleidingsploeg van Intermarché de Ronde van Bretagne afsloot met een positieve noot.

De laatste opdracht in deze 2.2-rittenkoers was een etappe van iets meer dan 163 kilometer, van Piré-Chancé naar Châteaugiron. Daar bleef nog een uitgedund peloton over en Roel Van Sintmaartensdijk kon zijn snelle benen etaleren.

De Nederlander van Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché, versloeg in de sprint de Noor Loland en de Brit Hobbs. Gianluca Pollefliet van het Lotto Dstny Development Team kwam als zesde over de streep.

PELLAUD EINDWINNAAR

Nu de slotetappe achter de rug is, is de Zwitser Simon Pellaud ook zeker van eindwinst in de Ronde van Bretagne. Met Jelle Vermoote op plek 4 eindigde er een Belg in de top 5 van het klassement.