De Ronde van de Toekomst pakt uit met een primeur

De Ronde van de Toekomst heeft zijn rittenschema voor 2023 bekendgemaakt. Ook heeft het met een primeur uitgepakt, want voor het eerst zal er ook een editie voor vrouwen georganiseerd worden.

Al jaren geldt de Ronde van de Toekomst als de Ronde van Frankrijk voor de jongeren. Vorig jaar won Cian Uijtdebroeks nog.

In 2023 start de rittenkoers in Bretagne om Frankrijk helemaal tot in de Alpen te doorkruisen. In het slotweekend staan een bergrit met een aankomst bergop op de Col de la Loze, een tijdrit, een bergrit met aankomst op de Col du Mont Cenis en een bergrit naar Sainte Foy Tarentaise op het menu. Goed voor meer dan 14.000 hoogtemeters.

Een dag later zal voor de 1e keer de Ronde van de Toekomst voor vrouwen van start gaan. Die zal 5 dagen duren en vertrekt meteen in de buurt van de Alpen. In totaal zullen de rensters bijna 7000 hoogtemeters moeten overwinnen.

De 1e etappe is een individuele tijdrit van 15 km lang. Daarna volgen een vlakke etappe en een geaccidenteerde etappe. Daarna volgen nog 2 bergetappes. De 1e eindigt in Mégeve en de andere is de koninginnenrit met, net als bij de mannen, aankomst in Sainte Foy Tarentaise.