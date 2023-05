Portugees wielrenner voor 5 jaar geschorst door betrokkenheid bij georganiseerde dopinghandel

Joni Brandao is door Portugese antidopingagentschap ADoP voor 5 jaar geschorst. Hij werd beschuldigd van de verhandeling in stoffen en methodes om die te gebruiken. Hij reed toen voor het veel besproken W52-FC Porto.

In 2022 barstte in het Portugese wielrennen een heus dopingschandaal los, beter bekend als operatie Prova Limpa. 26 mensen stonden terecht en de Portugese continentale ploeg W52-FC Porto was nauw betrokken.

Onder meer Joni Brandao moest voor de rechter verschijnen. Hij werd beschuldigd vanwege het bezit van een verboden stof en het gebruik van een verboden methode. Het Portugese antidopingagentschap ADoP schorste hem voor 5 jaar. Zo mag de Portugese renner niet tot 14 juli 2028 koersen.

Bij W52-FC Porto werd ooit een dopingplan opgesteld en vanaf 2020 zou dopinggebruik binnen het team als normaal beschouwd geweest zijn. Het ging onder meer om bloedtransfusies, groeihormonen en testosteron.

Het Portugese team is sinds 2023 niet meer te zien in het peloton. Door alle commotie besliste het om geen continentale licentie voor 2023 aan te vragen.