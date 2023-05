🎥 Demi Vollering slaat alweer een dubbelslag in de Vuelta, Van Vleuten komt weer boven water

In de vierde etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Demi Vollering toegeslagen. In de eerste bergrit heeft de Nederlandse haar langgenote Annemiek van Vleuten geklopt.

Na een ploegentijdrit en drie keer een sprint was het eindelijk aan de klimmers in de Vuelta Femenina. Op zo'n 95 kilometer van de streep reed een groep van zo'n 6 renners weg,

Tien kilometer later werden ze echter alweer gegrepen. Even later reed een grote groep van zo'n 25 rensters weg met onder meer Vollering, Van Vleuten, Dygert en Chabbey. Leidster Marianne Vos was niet mee.

De rest van het peloton zag de grote groep niet meer terug. Op de slotklim voerde Vollering het tempo steeds verder op en de groep werd ook verder uitgedund. Van Vleuten en Bauernfeind waren de laatste die haar konden volgen.

Maar aan Vollering was uiteindelijk niets te doen in de slotkilometer. De Nederlandse slaat een dubbelslag, want naast de ritzege neemt ze ook de leiderstrui over van Vos.

