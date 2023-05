Naast Remco Evenepoel in Italië pakt ook Arnaud De Lie uit in Frankrijk

Het is een prachtige dag voor het Belgische wielrennen. Even nadat Remco Evenepoel de openingstijdrit en het roze pakte, was ook Arnaud De Lie aan het feest.

Na een een korte rustperiode na de klassiekers begon Arnaud De Lie vorige week met een elfde plaats in Eschborn-Frankfurt. Tijdens de openingstijdrit van de Giro stond De Lie aan de start van de GP du Morbihan. Zeven vluchters namen zo'n vijf minuten, maar de sprintersploegen hielden hen binnen schot. Lotto Dstny werkte hard voor kopman De Lie en onder meer De Buyst en Frison werkten hard voor hun kopman. De Lie met perfecte timing In de laatste kilometer liep het nog stevig op en de Noor Rasmus Tiller probeerde nog op de verrassing te spelen. De Fransman Romain Gregoire volgde hem en ging er ook over. Maar De Lie had zijn sprint perfect getimed en liet de rest achter zich. Voor De Lie is het de vierde zege van het seizoen, na Valencia en twee ritten in de Ster van Bessèges. Zijn laatste overwinning dateerde al van februari en het deed De Lie dus zichtbaar deugd dat hij nog eens won. Results powered by FirstCycling.com 🇫🇷 #GPMorbihan@Arnaud_De_Lie did it!💪

