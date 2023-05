José De Cauwer ziet de grote oorzaak waarom Greg Van Avermaet nu plots wel weer kan winnen

Greg Van Avermaet won afgelopen zondag voor het eerst in bijna 4 jaar. José De Cauwer had het echter zien aankomen.

Na 1338 dagen kon Greg Van Avermaet eindelijk nog eens zegevieren in de Boucles de l'Aulne. Zijn laatste zege dateerde al van september 2019, toen hij de GP Montréal won.

Van Avermaet, die woensdag zijn 38ste verjaardag viert, kondigde een aantal weken zijn afscheid aan. Ook José De Cauwer was blij voor Van Avermaet.

"Ik vind het geweldig voor hem. Nee, het is niet de grootste wedstrijd, maar het zal hem enorm veel deugd gedaan hebben om dit in zijn slotjaar nog te kunnen doen", zei De Cauwer in De Tribune.

Nog meer overwinningen?

En de Cauwer had de zege eigenlijk al wat zien aankomen. "Van Avermaet belde me op om me te bedanken voor een aantal zaken doorheen zijn carrière, maar ik stak hem toe dat het toch nog niet gedaan was."

Want volgens De Cauwer is Van Avermaet bevrijd nadat hij aankondigde dat hij na dit seizoen de fiets aan de haak hangt. "Nu hij die rust gevonden heeft, is hij vrij. Hij zal nog winnen dit jaar, omdat ik weet dat hij er nog altijd heel veel voor doet en laat."