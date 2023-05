Jan Bakelants snapt probleem rond plannen van Evenepoel totaal niet en verwijst naar Van Aert: "Is dat dan zo erg?"

Jan Bakelants heeft in de discussie rond de plannen van Remco Evenepoel pertinent stelling ingenomen. De ex-renner vindt dat Evenepoel de Tour moet rijden.

Dat heeft Bakelants ook nog eens herhaald in de nieuwste aflevering van de podcast Wielerclub Wattage. "Ik zeg dat al van in de winter. En nu zeker met die Giro-opgave erbij, waarom niet? Bovendien herinner ik mij dat Wout van aert vorig jaar door corona forfait moest geven in de Ronde van Vlaanderen, maar die reed super in Parijs-Roubaix."

© photonews

De oud-wielrenner denkt dat Evenepoel perfect in staat moet zijn om een sterke Tour te rijden en baseert zich dus deels op de ervaring van Van Aert in het voorjaar van 2022. "Hij reed daar podium en ook nog podium in Luik en zijn voorbereiding was ook verstoord. Ik zie eigenlijk het probleem niet."

"Ik zie niet echt in waarom we dit zo moeilijk moeten maken", aldus Bakelants, die vindt dat Evenepoel gerust enkel voor ritzeges naar de Tour kan. "Er zijn weinig echt goeie renners die veel ritten in de Tour winnen. Zelfs grote namen die podium of top 5 rijden, hebben geen ritoverwinning. Is dat dan zo erg om naar de Tour te gaan om ritten te winnen?"