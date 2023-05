Voor alle fans die verlekkerd zijn op modderspektakel: belangrijk nieuws over hoe het veldritseizoen eruit gaat zien

Momenteel eist het wegseizoen alle aandacht op, maar ook over het veldritseizoen is er al nieuws. Met name vanaf wanneer je in Vlaanderen terechtkunt voor A-veldritten.

En dat zal in het seizoen 2023-2024 later zijn dan anders. De veldrit in Beringen zou op 24 september de opener van het Belgische veldritseizoen worden, maar de UCI heeft inmiddels ingegrepen. Het heeft deze cross nu verplaatst naar 8 oktober.

Dat meldde eerst Het Nieuwsblad en later ook Sporza. Dat betekent dat er in september geen A-veldritten op het programma staan. De veldritten in Lokeren en Kruibeke, die anders ook deel uitmaken van het seizoensbegin, stan komend seizoen immers niet op de kalender.

WEEK NA BERINGEN NAAR VS

In Lokeren werd nog maar pas het BK gehouden en Kruibeke slaat een jaartje over wegens wegenwerken. Een week na de Exact Cross in Beringen trekken de veldrijders al naar de VS voor de Wereldbekermanche van Waterloo.