🎥 Jong talent van Jumbo-Visma zegeviert in de Vierdaagse van Duinkerke

Per Strand Hagenes heeft de 5e rit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De 19-jarige Noor van Jumbo-Visma won boven op de Kasselberg.

Op de voorlaatste dag in de Vierdaagse van Duinkerke was er de traditionele rit over de Kasselberg. Maar liefst 16 keer moest het peloton die helling vanuit verschillende kanten oprijden. De aankomst lag na bijna 188 km ook op de Kasselberg.

Het duurde enige tijd vooraleer er een vroege vlucht tot stand kwam, maar uiteindelijk reden toch 7 renners weg. Daarbij zaten ook de Belgen Kenny Molly, Jelle Wallays en Alex Colman.

In de finale reed het peloton zoetjesaan naar de kopgroep. Ook versplinterde die kopgroep en in de laatste ronde werd de laatste vluchter gegrepen.

Daarna reed een duo weg. Loïc Vliegen en Valentin Retailleau reden snel een halve minuut bij elkaar, maar in de aanloop naar de laatste keer de Kasselberg kwam alles weer samen.

Op de Kasselberg versnelde Romain Grégoire. De Fransman kreeg Per Strand Hagenes mee. De Noor won ook het sprintje tussen de 2. Alexis Renard werd 3e. Grégoire is ook opnieuw de leider in Duinkerke.