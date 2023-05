Belg verlengt voor 2 jaar bij Cofidis

Piet Allegaert heeft voor 2 jaar bij Cofidis verlengd. Zo gaat hij voor zijn 5e en 6e seizoen bij de Franse ploeg.

Sinds 2020 rijdt Piet Allegaert al voor Cofidis. Hij werd 4e in Parijs-Bourges in 2021, 2e in de Tro Bro Léon in 2021 en eerder dit jaar werd hij 3e in Cholet-Pays de la Loire.

Bij Cofidis zijn ze zeer tevreden over de kwaliteiten en prestaties van de Belg en daarom werd zijn contract al vroeg verlengd. Allegaert zal nog tot 2025 voor Cofidis rijden.

"Ik voel me erg goed bij deze ploeg en heb al veel goede herinneringen", vertelde Allegaert via Cofidis in korte reactie. "Ik waardeer het programma dat de ploeg voor me opstelt, waarbij ik de mogelijkheid heb om aan alle Belgische klassiekers te rijden."

Allegaert begon zijn profcarrière bij Sport Vlaanderen-Baloise. Daar boekte hij zijn enige profzege uit zijn carrière door in 2019 het Circuit Franco-Belge te winnen.