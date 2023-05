Remco Evenepoel kan niet meer strijden in de Giro en onderneemt dan samen met Oumi maar wat in eigen land

Remco Evenepoel verwerkt de ontgoocheling over zijn Giro-opgave samen met echtgenote Oumi. Zo hebben ze sindsdien in eigen land al eens een uitstapje gedaan.

Dat blijkt uit een Instagrampost van Sara's Cafe, een horecazaak in Ninove waar ze ontbijt, lunch en drankjes aanbieden. Dit is een zaak die sinds februari 2022 gevestigd is op het Oudstrijdersplein, pal in het stadscentrum van Ninove.

Daar zijn Remco Evenepoel en Oumi Rayane recent langs geweest en bij de tearoom waren ze dan ook erg fier om een foto van hun bezoek te kunnen delen. "Bedankt voor jullie bezoek", staat er nog bij. "Het was een plezier."

Opvallend: op de foto draagt Oumi een roze vestje. Toch nog een verwijzing naar de dagen van Remco in de roze trui, als toenmalig leider in de Ronde van Italië.