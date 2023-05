🎥 SD Worx opnieuw aan het feest in de Thüringen Ladies Tour, Lotte Kopecky met een ereplaats

Lonneke Uneken heeft de 4e rit in de Thüringen Ladies Tour gewonnen. Ze was de snelste in een spurt met 3. Lotte Kopecky werd 4e. Mischa Bredewold, ook al SD Worx, blijft leidster.

Op dag 4 in de Thüringen Ladies Tour lag de start- en aankomstplaats in Gotha. Over een glooiend parcours legde het peloton 134 km af. De aankomst lag op een hellende strook. 2 rensters kozen al snel voor de vlucht vooruit. Ze kleurden de rit en op minder dan 40 km van de streep werd de laatste vluchtster alweer gegrepen. Daarna ontstond een nieuwe kopgroep. Christina Schweinberger, Marta Lach en Lonneke Unenen reden meer dan een minuut weg. Lotte Kopecky en Marta Bastianelli gingen in de achtervolging, maar werden weer gegrepen. Het koptrio had een kleine voorsprong, maar bleef wel uit de greep van de achtervolgende groep. Ze sprintten voor de dagzege en daarin bleek Uneken de snelste. Ze won voor Lach en Schweinberger. Kopecky sprintte even later naar de 4e plaats, voor Lorena Wiebes. Mischa Bredewold blijft leidster. 🚴🇩🇪 | Het is vier op een rij voor SD Worx. Lonneke Uneken wint de sprint! #ThuringenLadiesTour



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/4qFoVjFyeu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 26, 2023