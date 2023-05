"Ik verkies om niet te reageren": Intermarché-Circus-Wanty reageert met een kwinkslag op de grote verandering bij WorldTour-concurrent

Op Twitter heeft Intermarché-Circus-Wanty voor de nodige humor gezorgd. De aanleiding is de aangekondigde verandering bij Trek-Segafredo.

Dinsdag kondigde Trek-Segafredo een grote verandering aan. Vanaf 30 juni komt er een nieuwe hoofdsponsor. Het team zal vanaf dan Lidl-Trek heten. In de Tour zal het team voor het eerst in zijn nieuwe outfit te zien zijn.

Een dag later reageerde Intermarché-Circus-Wanty op de verandering bij Trek-Segafredo. Al deden ze dat met de nodige humor. "Ik verkies ervoor om niet te spreken. Anders kom ik in de problemen", klonk het. Intermarché is net als Lidl een supermarktketen. Vandaar ook die reactie.

Nadien waren verschillende gebruikers al nieuwsgierig naar de reactie van Jumbo-Visma. Ook Jumbo is een supermarktketen, maar vooralsnog reageerde het team nog niet.