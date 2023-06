📷 Wout van Aert steekt de draak met zijn hoogzwangere vrouw Sarah De Bie

Wout van Aert bereidt zich in Zwitserland voor op de Ronde van Zwitserland en de Tour. Ook zijn hoogzwangere vrouw Sarah De Bie is erbij.

Na een hoogtestage van drie weken in de Sierra Nevada was Wout van Aert even in België. Amper een paar dagen later vertrok hij alweer naar Zwitserland om daar opnieuw te gaan trainen.

In tegenstelling tot de stage in Spanje is Sarah De Bie er deze keer wel bij. De Bie is namelijk hoogzwanger van hun tweede kindje, dat deze zomer wordt verwacht.

Toen ze bij een burgerrestaurant passeerden stak Van Aert even de draak met De Bie. Op het bord van het restaurant stond namelijk: "Fat people are harder to kidnap!"

Op 11 juni staat Van Aert aan de start van de Ronde van Zwitserland. Daarna rijdt hij wellicht nog het BK tijdrijden (22 juni), het BK op de weg (25 juni) en daarna de Tour. De bevalling van Sarah kan eventueel wel nog voor een verandering in dat programma zorgen.