Grote naam is recht voor de raap en zegt waarom communicatie rond plannen van Remco Evenepoel zo verrassend is

De plannen van Remco Evenepoel voor de rest van 2023 krijgen vorm. Die zijn best verrassend, zoals ze momenteel gecommuniceerd worden, stelt één van de grote namen uit het wielerwereldje.

Voormalig wielrenner Sean Kelly, die net als Evenepoel op de erelijst van de Ronde van Spanje staat, beantwoordde bij cyclist.co.uk de vraag of laatstgenoemde naar de Tour zou moeten trekken. "Neen, ik denk niet dat dit het jaar is voor hem om de Tour te rijden. Hij had nog een grote ronde nodig, hij had deze Giro nodig."

"Na zijn opgave in de Giro had ik verwacht dat hij de Vuelta zou doen. Er wordt ons verteld dat hij die niet gaat rijden, wat verrassend is", concludeert Kelly. Volgens de laatste berichten zou Vuelta-deelname nu alsnog overwogen worden, al is de communicatie vanuit de ploeg inderdaad dat er geen grote ronde meer bijkomt.

MEER ERVARING NODIG VOOR TOUR

"Ik dacht dat zodra hij uit de Giro moest stappen dat ze zijn programma zouden herschikken om de Vuelta te kunnen rijden. Hij is nog jong. Ik denk dat hij nog wat meer ervaring nodig heeft in koersen van drie weken voor hij naar de Tour de France gaat", klinkt de redenering van de Ierse wielerlegende.