Toon Aerts komt met duidelijk statement na positieve test van Shari Bossuyt op zelfde verboden middel

Toon Aerts heeft gereageerd op het nieuws over de positieve test van Shari Bossuyt op hetzelfde product waardoor hij ook aan de kant staat. Volgens Aerts had hij dit zien aankomen.

Toon Aerts legde in februari 2022 een positieve test af op het verboden product Letrozole Metabolite. Hij kreeg eind vorig jaar te horen dat hij tot 16 februari 2024 geschorst wordt, maar daartegen loopt momenteel nog een beroepsprocedure.

Aerts is dan ook niet verrast door het feit dat er opnieuw iemand een positieve test heeft afgelegd. "Eigenlijk wist ik dat dit ging gebeuren en had er al voor gewaarschuwd tijdens mijn eigen aankondiging", schrijft Aerts op zijn sociale media.

"We zijn een jaar later, ik zit nog steeds diep in de miserie, en daar is dan helaas het volgende geval. Ik kan me zo goed voorstellen wat Shari nu allemaal meemaakt. Dit zou niet mogen gebeuren!"

Aerts heeft nog altijd geen uitzicht op zijn toekomst als renner, maar zal er alles aan doen om Bossuyt zo goed mogelijk te helpen met de kennis die hij over het product heeft zodat haar niet hetzelfde lot wacht.

Actie ondernemen

En Aerts waarschuwt nogmaals. "Geen twee zonder drie is het gezegde en ik vrees dat er nog slachtoffers gaan vallen... Het kan niet anders dan dat er nog atleten hun carrière door hun vingers zullen zien glippen terwijl ze net zoals ik probeerden zo professioneel mogelijk te werken."

"Ik hoop dat er nu ook enkele instanties de problematiek onder ogen zien en meer info vergaren over wat er ons nu overkomt. Het leven van mezelf en mijn familie zal nooit meer hetzelfde zijn, laat dit alles niet voor niets zijn, maar laten we hierdoor acties ondernemen zodat er na Shari en mezelf geen verdere slachtoffers vallen!"

