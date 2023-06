Shari Bossuyt schreeuwt haar onschuld uit na positieve dopingtest én doet ook dringende oproep

Shari Bossuyt heeft nu ook zelf gereageerd op haar positieve dopingtest op Letrozole Metabolite. Ze hoopt snel haar onschuld te kunnen aantonen.

Het nieuws sloeg zondag in als een bom: Shari Bossuyt is bij een dopingcontrole in maart betrapt op Letrozole Metabolite. Het gaat om hetzelfde middel waarop ook Toon Aerts betrapt werd.

Bossuyt bevestigde op een persconferentie dat naast het A-staal ook het B-staal positief is. "Momenteel loopt de procedure nog en moet ik aan het AFLD (het Franse antidopingagentschapn, nvdr.) uitleggen hoe het product in mijn lichaam terecht is gekomen."

Volgens Bossuyt is dat bewijs leveren echter enorm moeilijk aangezien ze volgens haar nooit in aanraking is gekomen met Letrozole en nog nooit van het product had gehoord tot nu toe.

Contaminatie

Bossuyt hoopt snel duidelijkheid te kunnen scheppen over haar positieve test, maar wil vooral bewijzen dat ze geen valsspeelster is. "Ik heb in samenspraak met de ploeg beslist om de komende weken niet te koersen. Voornamelijk omdat mijn hoofd er niet naar staat."

"Alles wijst er op dat we te maken hebben met een contaminatie. Ik wil hier dus alle instanties oproepen dat we mogelijk met een onderliggend probleem te maken hebben."