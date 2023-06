Sven Nys strikt met Belgische juniorenkampioene absoluut toptalent voor zijn veldritploeg: "Zo dromen waarmaken"

Belangrijk nieuws uit veldritland. Eén van de absolute toptalenten gaat voor de ploeg van Sven Nys rijden vanaf komende winter.

Het voorbije veldritseizoen heeft iedereen kennis kunnen maken met Fleur Moors, de juniore die zelfs bij de elite al af en toe mooie dingen liet zien. Op het BK in Lokeren stond er in de juniorencategorie ook geen maat op de 17-jarige Limburgse.

© photonews

Deze prestaties leverde Moors in het kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal. In het volgende veldritseizoen trekt ze het shirt van Baloise Trek Lions aan. "Ik ben enorm gemotiveerd om deze nieuwe uitdaging aan te gaan, in een omgeving die me volledig zal ondersteunen. Zo wil ik het beste uit mezelf halen en mijn dromen kunnen waarmaken."

Sportief manager Sven Nys is uiteraard verheugd over de komst van Moors. "Fleur krijgt de komende jaren bij ons de kans om dat rustig en zonder druk te doen. Bij Baloise Trek Lions zijn we ook erg blij dat we naast Lucinda Brand en Shirin van Anrooij een opkomend Belgisch talent aan ons team kunnen toevoegen!"