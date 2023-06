Dag van de specifieke discipline: een kans voor Alaphilippe om de macht te grijpen of voor Laporte om weer te verbazen

Krijgen we vandaag een machtsgreep te zien in de koers? Die kan van Alaphilippe komen, of Laporte kan uiteraard gewoon aan de leiding blijven in de Dauphiné. In elk geval is het vandaag in de koers tijd om de tijdritfiets van stal te halen.

Dat beperkt zich dus niet tot één wedstrijd. De ZLM Tour gaat woensdagavond van start en dat gebeurt met een proloog. Voor het kortere werk tegen de klok kunnen de deelnemers terecht in en rond Heinekenszand, in het midden van Zeeland. Daar zullen ze zich wagen aan een vlakke omloop van 6,6 kilometer.

Uiteraard iets waar hardridjers wel weg mee kunnen. Sprinters die ook min of meer een goede tijdrit in de benen hebben, zullen zeker het volle pond geven met het oog op wat komt. Dan denken we aan Olav Kooij, titelverdediger en opnieuw één van de favorieten voor de eindzege. Ploegmaat Tim van Dijke is ook kanshebber in de proloog.

© photonews

In Frankrijk zal het tijdrijden worden van een heel andere orde. Geen korte, maar juist een uitermate lange opdracht van 31,1 kilometer, vertrekkende in Cours en aankomend in Mont-de-la-Loire. Bovendien gaat het traject van het parcours zowel in het begin als op het einde in stijgende lijn. Een pittig Dauphiné-dagje is in aantocht.

Leider Laporte heeft een goede tijdrit in de benen als hij er zich op toelegt, maar zelf geeft hij aan dat de afstand te lang is om aan kop te kunnen blijven. Misschien neemt Alaphilippe dan de trui wel over: hij gaat als laatste van start van de kanshebbers op een klassement. Voorts ook uitkijken naar hun ploegmaats Vingegaard en Cavagna.