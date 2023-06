Demi Vollering geeft nog eens duidelijk haar mening over incident met Lotte Kopecky in de Strade Bianche

De ontknoping van de Strade Bianche voor vrouwen was een van de opvallendste momenten van het voorjaar. Demi Vollering blikt er nog eens op terug.

In de Strade Bianche voor vrouwen reden ploeggenotes Kopecky en Vollering naar leidster Faulkner toe. In de straten van Sienna streden ze dan voor de overwinning en Vollering klopte Kopecky nog in de laatste meters.

Na de finish leken zowel Vollering als Kopecky niet blij en spraken elkaar ook niet. Nadien werd wel alles bijgelegd en werkten Kopecky en Vollering wel goed samen. Bij ProCycling komt Vollering nog eens terug op het vooral.

"Achteraf ben ik blij dat het zo is gelopen. Ik heb hem echt gewonnen. Het is niet dat de overwinning me is gegeven. Vanaf het moment dat Lotte bij mij aansloot in de achtervolging op Kristen Faulkner hebben we geen woord tegen elkaar gezegd. We gingen gewoon vol doorrijden. "

Meer zelfvertrouwen

"Ik heb er vooral van geleerd dat we tijdens de koers meer met elkaar moeten communiceren", zei Vollering nog. Over het sprintje met Kopecky is Vollering ook duidelijk. "Het was mooi dat ze me op die manier uitdaagde. Na die overwinning ben ik veel meer in mezelf gaan geloven."