Netflix-documentaire doet discussie over Wout van Aert volop losbarsten: "Bewonder hem nog meer" vs "Niet geweldig"

Wout van Aert komt nadrukkelijk in beeld tijdens de eerste aflevering van de Netflix-documentaire over de Tour de France 2022. Maar komt hij er ook goed uit?

Voor wielerfans van het eerste uur was het maandenlang uitkijken naar de release van de eerste aflevering en op 8 juni was het zo ver. Van Aert komt prominent in beeld met zijn indrukwekkende prestaties, maar er was ook een moment waarop hij alleen doortrok zonder Vingegaard. De reacties op de aflevering en de rol van Van Aert zijn uiteenlopend.

I didn’t think it was possible to admire @WoutvanAert even more, but this Netflix series has confirmed he is the best rider in the peloton. #TourdeFrance #Unchained #Netflix — MiEd (@Edward0M1) June 8, 2023

Na 1 aflevering #Unchained wel weer heel veel goesting om @WoutvanAert in @LeTour te zien schitteren! Vorig jaar evenaren hoeft niet, zelden een renner zo’n tour zien rijden maar dat kost ongelooflijk veel kracht en wil hem nog wereldkampioen zien worden. Allee, niks mut hè 😀 — Christophe Diels (@denbokkerijder) June 8, 2023