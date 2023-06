Alweer een Belg aan het feest in Giro Next Gen: Gil Gelders zegeviert en geeft zijn seizoen nog wat meer kleur

In de Giro Next Gen is ook de tweede rit gewonnen door een Belg: Gil Gelders. De jonge Belg won het peloton nog net afhouden.

De openingstijdrit in de Giro Next Gen, de Giro voor beloften, was al een kluif voor Alec Segaert en Gil Gelders heeft dus de tweede rit gewonnen. Gelders, van het opleidingsteam van Soudal Quick-Step, reed met de Ier Rafferty naar de van de vlucht overgebleven Italiaan Zamperini.

In het zicht van de laatste kilometer kwam het peloton heel dicht en Gelders besloot er alleen vandoor te gaan. Uiteindelijk hield hij 6 seconden over op het aanstormende peloton. Voor Gelders is het de tweede zege in de Giro, vorig jaar won hij ook al een rit.



"Deze overwinning kleurt mijn seizoen nog wat bij", zei Gelders. Want hij toonde zich al eerder dit jaar met winst in de beloftenversie van Gent-Wevelgem. Verder werd hij tweede in Parijs-Roubaix en zevende in Luik-Bastenaken-Luik.



In de stand schuift Gelders op naar de vijfde plaats, kopman William Junior Lecerf werd vierde en schuift op naar de achttiende plaats in het klassement. Vorig jaar werd Lecerf vierde in de Giro voor beloften.



Results powered by FirstCycling.com