Organisatie van gestopte Tour des Pyrénées haalt zwaar uit naar rensters die in opstand kwamen tegen onveiligheid

De organisatie van de gestopte Tour des Pyrénées heeft zwaar uitgehaald naar de rensters. Ze hebben volgens de organisatie dan ook geen recht van spreken.

Nadat er zowel in de eerste als in de tweede rit problemen waren met de veiligheid van de rensters in de Tour des Pyrénées werd er zondag beslist om de derde rit niet meer te rijden.

17 van de 25 aanwezige teams wilden na de twee onveilige eerste etappes niet meer van start gaan en stuurde met rennersvakbond CPA een statement naar de UCI. Die besliste dan uiteindelijk om de wedstrijd te staken.

Maar het stopzetten van de ronde is niet naar de wens van de organisatie, die in de Franse krant La Nouvelle République zwaar uithaalde naar renners. "De vrouwen stellen eisen die niet overeenkomen met hun niveau

"Ze denken dat ze Tour de France rijden en dat alle wegen moeten worden afgezet en dat alles op slot moet. In Frankrijk kan dat echter niet", klinkt het nog.